Павло Василенко

Нападник Лехії Богдан В'юнник ветував трансфер у Корону за один мільйон євро з урахуванням бонусів. Ексфутболіст донецького Шахтаря хоче продовжити кар'єру у Легії з Варшави.

«Я відмовився від Корони. Я поважаю клуб з Кельце та пропозицію, яку вони мені зробили. Вони дуже хороші люди, але правда в тому, що я хочу лише до Легії Варшава. Легія є Легія. Більше того, Марек Папшун хоче, щоб я там був. Сподіваюся, клуби зможуть досягти згоди», – сказав В’юнник у коментарі Meczyki.pl.

В’юнник виступає за Лехію з березня 2024 року. За цей час український форвард провів за першу команду 61 матч у всіх турнірах.

На рахунку нападника 10 забитих м’ячів та три результативні передачі. Минулого сезону В’юнник зіграв 28 поєдинків, у яких відзначився трьома голами.

Влітку 2026 року Лехію очолив український тренер Владислав Лупашко. Під його керівництвом команда наразі посідає останню сходинку у таблиці Першої ліги Польщі.