Колишній гравець збірної Франції Гаель Кліши вважає, що Іллі Забарному потрібен час, щоб повністю адаптуватися у складі ПСЖ, оскільки вимоги паризького клубу значно вищі, ніж ті, з якими він стикався у Борнмуті.

Кліши також висловив упевненість, що ПСЖ за участю Забарного продовжить боротися за трофеї та поповнюватиме свою колекцію перемог.

«Новим гравцям, наприклад, тому, хто перейшов із Борнмута, потрібно дати час. Я знаю, що у футболі часу замало, але він провів винятковий сезон в АПЛ. Це новий погляд на футбол, новий спосіб захисту з набагато більшим простором позаду, тому що у Борнмуті цього не було. Він буде робити помилки, але з цими хлопцями ми зможемо виграти трофеї, тому що Кампос і Луїс Енріке поки не припустилися серйозних помилок у підборі гравців», – сказав Кліши в ефірі програми After Foot.

Раніше капітан ПСЖ став на захист Забарного після критики у французьких ЗМІ.