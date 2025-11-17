Колишній голкіпер збірної України Ілля Близнюк розповів, за рахунок чого вдалося здобути перемогу в матчі заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (2:0).

Величезна самовіддача, націленість на перемогу з перших хвилин, агресія, пресинг та гарні фізичні кондиції, що дозволили витримати темп наприкінці гри, де треба було грати через «не можу». Вісім гравців вийшло у стартовому складі, які не брали участь у матчі проти Франції.

Отже, Ребров розрахував усе правильно, пожертвувавши престижем збірної задля досягнення головної мети. Він розумів, що Ісландія дуже міцна, організована команда, і свіжість футболістів може багато вирішити. Так воно і сталося. У нашої збірної вистачило сил на фінішній прямій зробити ривок останні десять хвилин і дотиснути суперника, забивши два м'ячі.

Було видно, що ісландці з середини другого тайму почали потроху просідати. І вихід Шапаренка, Яремчука та Гуцуляка дав свіжий поштовх у грі. За першого голу саме Гуцуляк скинув головою м'яч на дальню штангу, після чого Зубков завершив розіграш стандарту.

А у другому епізоді підкат Шапаренка дозволив перехопити м'яч у центрі, далі Калюжний проткнув на Гуцуляка, удар, рикошет і ми у плей-офф. Саме ситуація вимагала випускати гравців на атаку, бо треба було забивати. Той самий Яремчук мав чудовий шанс забити, але тепер воротар ісландців опинився на висоті, парирувавши два удари поспіль, – сказав Близнюк в інтерв'ю UA-Футбол.