У команді Усика назвали бій українця з Ітаумою небезпечним
Анбер порівняв Мозеса з Майком Тайсоном
36 хвилин тому
Фото: rtfight.com
Катмен Олександра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер поділився думками щодо потенційного поєдинку абсолютного чемпіона з британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO). Члена команди українця цитує vringe.com:
Слухайте, це буде небезпечний бій. Мозес завжди буде небезпечним бійцем, і він може стати наступним спадкоємцем трона Усика. Він може стати таким. Він молодий, і я не думаю, що ми бачили когось з такою енергією з часів Майка Тайсона. Якщо він продовжить відточувати своє ремесло і розуміти, що це марафон, а не спринт, то я думаю, він має всі передумови керувати дивізіоном багато років.
