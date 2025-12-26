Ексгравець Шахтаря погодив перехід в новий клуб
Футболіст залишається в Бразилії
близько 1 години тому
Вітао / Фото - IMAGO
Інтернасьйонал прийняв пропозицію Крузейру щодо переходу колишнього футболіста Шахтаря Вітао, повідомляє Globo.
25-річний центрбек обійшовся Крузейру в 7 мільйонів євро з обміном на захисника Жоао Марсело та півзахисника Жапа.
Вітао в останньому сезоні за Інтер відіграв 52 матчі у всіз турнірах: 2 асисти.
За Інтернасьйонал ексгравець Шахтаря виступає з 2022 року. З того часу Вітао зіграв 192 матчі: 3 голи, 3 асисти та допоміг виграти чемпіонат штату Гаушу.
Шахтар готовий продати свого гравця до Бразилії за два мільйони євро.
