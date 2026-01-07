Керівництво Манчестер Юнайтед найближчим часом проведе особисті зустрічі з Оле-Гуннаром Сульшером та Майклом Карріком, які розглядаються як кандидати на посаду тимчасового головного тренера команди.

У понеділок клуб ухвалив рішення припинити співпрацю з Рубеном Аморімом, який очолював Манчестер Юнайтед із листопада 2024 року. У сьогоднішньому поєдинку проти Бернлі обовʼязки головного тренера виконуватиме Даррен Флетчер.

За інформацією The Athletic, манкуніанці мають намір призначити наставника з приставкою в.о. до завершення сезону, після чого провести детальний аналіз і визначитися з повноцінною кандидатурою на довгострокову перспективу. Після перемовин, які відбулися у вівторок, фаворитом на тимчасову роль вважається Сульшер, однак остаточне рішення буде ухвалене лише після особистих зустрічей із претендентами.

Очікується, що Даррен Флетчер проведе на чолі Манчестер Юнайтед щонайменше два найближчі матчі.