Манчестер Юнайтед запланував переговори із Сульшером і Карріком
Манкуніанці шукають заміну для Аморіма
близько 2 годин тому
Керівництво Манчестер Юнайтед найближчим часом проведе особисті зустрічі з Оле-Гуннаром Сульшером та Майклом Карріком, які розглядаються як кандидати на посаду тимчасового головного тренера команди.
У понеділок клуб ухвалив рішення припинити співпрацю з Рубеном Аморімом, який очолював Манчестер Юнайтед із листопада 2024 року. У сьогоднішньому поєдинку проти Бернлі обовʼязки головного тренера виконуватиме Даррен Флетчер.
За інформацією The Athletic, манкуніанці мають намір призначити наставника з приставкою в.о. до завершення сезону, після чого провести детальний аналіз і визначитися з повноцінною кандидатурою на довгострокову перспективу. Після перемовин, які відбулися у вівторок, фаворитом на тимчасову роль вважається Сульшер, однак остаточне рішення буде ухвалене лише після особистих зустрічей із претендентами.
Очікується, що Даррен Флетчер проведе на чолі Манчестер Юнайтед щонайменше два найближчі матчі.
