Піхальонок сказав все, що думає про третю псопіль нічию Динамо в УПЛ: «Наступаємо на ті ж граблі»
Хавбек розчарований регулярною втратою очок
близько 9 годин тому
Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок після гри з Карпатами (3:3) зазначив, що команда знову повторює одні й ті самі помилки у матчах УПЛ. За його словами, кияни мали змогу обіграти львівську команду, адже можливості для цього були.
Піхальонок також наголосив, що Динамо зараз проходить непростий етап підготовки перед зустріччю з Крістал Пелес.
«Знову наступаємо на ті ж граблі. Багато не забиваємо, але дуже прикро, що ми з 0:2 «вилазимо», уже рахунок 3:2, треба доводити гру до перемоги, а ми знову пропускаємо гол на останніх хвилинах і матч закінчується внічию.
Не можу сказати, що грати проти Карпат було надто складно. Гра давалася, особливо перші 15-20 хвилин, потім рефері лише почав свистіти нам фоли після нашого першого пропущеного голу, а до цього взагалі лише в наш бік свистів.
Зараз дуже тяжкий період, бо три матчі на останніх хвилинах пропускаємо, втрачаємо перемоги, вже втратили шість балів. Але нічого, не треба вішати голову, треба рухатись далі, через це теж команда має пройти. Наступний матч у нас уже проти Крістал Пелес - суперник дуже важкий, цікавий. Вони ще не програли жодного офіційного матчу, я дивився їхню статистику, тому в нас чекає дуже важкий матч. Будемо розбирати цей матч та рухатись далі», - цитує гравця сайт Динамо.