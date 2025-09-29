Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок після гри з Карпатами (3:3) зазначив, що команда знову повторює одні й ті самі помилки у матчах УПЛ. За його словами, кияни мали змогу обіграти львівську команду, адже можливості для цього були.

Піхальонок також наголосив, що Динамо зараз проходить непростий етап підготовки перед зустріччю з Крістал Пелес.