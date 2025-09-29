Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував у інтерв'ю FANATIK.ro ситуацію навколо новачка киян Владіслава Бленуце після скандальних репостів у соцмережах.

Чи залишить Бленуце «Динамо» Київ? У жодному разі. «Динамо» Київ — це надзвичайно серйозний клуб. Брати Суркіси — люди з порядністю, що є прикладом. Вони захищатимуть його до кінця, попри помилку, якої він припустився. Зараз він під тиском уболівальників. І я сам колись перебував під таким тиском.

Коли я працював у «Шахтарі» Донецьк, там змінили приблизно 12 тренерів. Уболівальники цього не забули й постійно тримають команду під тиском. Єдине, що він має робити, — це забивати голи. Його не виженуть. Час усе розставить по місцях. Клуб обов’язково його захистить. Це серйозний клуб із фантастичною традицією та величезним досвідом.