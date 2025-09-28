Шахтар розгромив Рух і вийшов на перше місце в УПЛ
«Гірники» здобули три залікових бали
близько 9 годин тому
У матчі сьомого туру УПЛ львівський Рух на своєму полі приймав донецький Шахтар. «Гірники» здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0.
В середині першого тайму Шахтар вийшов вперед – дебютним голом за донецьку команду відзначився бразилець Лука Мейрелліш. Через декілька хвилин перевагу «гірників» подвоїв Педріньо.
На початку другого тайму дубль оформив Педріньо. У кінці гри господарі пропустили знову – точним ударом відзначився Ізакі. Таким чином, Шахтар здобув другу перемогу поспіль.
Рух залишився на останньому, 16-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі три бали. Шахтар набрав 17 очок і вийшов на першу позицію.
УПЛ, 7-й тур
Рух – Шахтар – 0:4
Голи: Мейрелліш, 27, Педріньо, 31, 49, Ізакі, 90.