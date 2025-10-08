Журналіст Михайло Співаковський оцінив гру збірної України прокоментував виліт збірної України U-20 з ЧС-2025 на стадії 1/8 фіналу. Його слова наводить «ТаТоТаке».

Ця збірна не була іконою стилю, але й не виглядала бідною родичкою на чужому святі, і нижче свого середнього рівня у жодному матчі не опустилася. Шкода, що цей середній рівень іноді визначали гравці з Першої ліги України та глибоких запасів клубів УПЛ.

Проте згадаємо класичне: «Задача молодших збірних виховувати зміну дорослим». Крапивцов, Синчук, можливо, Ващенко з Пономаренком мають бути лідерами майбутньої молодіжки. Кисіль фрагментами виглядав як реінкарнація Забарного, а Кревсун - міні-копією молодого Зінченка.

Не виключаю, що на сходинку вище підійметься й головний тренер цієї команди, але цей пасьянс поки виглядає непередбаченим», - пояснив Співаковський.