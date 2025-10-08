Півзахисник збірної України U-20 Данило Кревсун прокоментував у ефірі Maincast TV виліт команди з юнацького чемпіонату світу-2025 після мінімальної поразки у матчі 1/8 фіналу проти однолітків з Іспанії (0:1).

Звісно, важка для нас гра була. Проте я можу сказати, що задоволений командою. Ми билися до кінця і я можу впевнено сказати, що віддали всі сили. Але, нажаль, результат не для нас.

Аби дотиснути й перевести гру в екстратайми, не вистачило реалізації. Але можу сказати, що Іспанія одна з найкращих команд на цьому чемпіонаті світу. І я гадаю, що ми дійсно билися, та нажаль, сьогодні не пощастило.

Звісно, ми зараз засмучені, але треба теж сказати, що ми творимо історію. Ми не так часто виступаємо на чемпіонаті світу. І для нас, для нашої країни це дійсно рівень. Тут є вболівальники, які приїхали нас підтримати. І ми дуже задоволені цим. Нажаль так, що ми вже їдемо додому.

Тренери у перерві казали, що у нас усе вийде, що нам потрібно потерпіти до кінця і у нас ще будуть свої моменти, й їх треба буде використати. Але не вийшло.

Вболівальниками дякую велике за підтримку. Було дійсно приємно чути вас тут. І сьогодні ми відчули, що за нас уболіває весь стадіон. Це дуже приємно для нас.