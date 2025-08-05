Відомий український тренер Олег Федорчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився щодо майбутнього протистояння між київським Динамо та Пафосом в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

«Це лише початок, й прогнозувати складно. Ми бачимо, що українським клубам дуже непросто пересуватися між іграми єврокубків та внутрішнього чемпіонату. Така ситуація дає шанси суперникам. Фаворитом точно є Динамо, але не 1 до 4. Це прірва, як на мене.

Варто зазначити, що біло-сині, хоча й мають непоганий вигляд, є дуже молодою та непередбачуваною командою в обороні. Та й тренер Олександр Шовковський лише починає свою кар’єру. Тому я б не сказав, що Динамо – це стабільний, у моєму розумінні, європейський клуб».