Експерт: «Я б не сказав, що Динамо – це стабільний європейський клуб»
Фахівець оцінив підопічних Олександра Шовковського
близько 2 годин тому
Відомий український тренер Олег Федорчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився щодо майбутнього протистояння між київським Динамо та Пафосом в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
«Це лише початок, й прогнозувати складно. Ми бачимо, що українським клубам дуже непросто пересуватися між іграми єврокубків та внутрішнього чемпіонату. Така ситуація дає шанси суперникам. Фаворитом точно є Динамо, але не 1 до 4. Це прірва, як на мене.
Варто зазначити, що біло-сині, хоча й мають непоганий вигляд, є дуже молодою та непередбачуваною командою в обороні. Та й тренер Олександр Шовковський лише починає свою кар’єру. Тому я б не сказав, що Динамо – це стабільний, у моєму розумінні, європейський клуб».
Перший матч Динамо – Пафос пройде 5 серпня о 21:00 за київським часом.
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