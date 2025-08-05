Головний тренер збірних України U-19 та U-20, колишній наставник Пафоса Дмитро Михайленко оцінив нинішню кіпрську команду, з якою київське Динамо зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Серед гравців «Пафоса» немає моїх колишніх підопічних? Кіпрському чемпіонату взагалі притаманна велика плинність кадрів. «Пафос» – не виняток: одні футболісти йдуть на підвищення, хто не виправдав сподівань звільняв місце для інших. Мої шляхи ледь не перетнулися лише з румунським легіонером Владом Драгомиром, який вже кілька сезонів на провідних ролях в «Пафосі». До речі, коли я очолював «Пафос», то тоді грали представники 18 національностей. Й нині кістяк складають легіонери, тільки їх вже менше. Така специфіка.

Футболісти «Пафоса» намагаються контролювати м'яч, комбінувати, не бити куди очі бачать, але від цього результативність не стає вищою, бо за позиційного наступу є проблеми із завершенням атак. Більш гостро «містяни» діють другим номером, адже попереду в них швидкісні футболісти. Лідери? Про півзахисника Драгомира я вже говорив, дуже активний правий вінгер бразилець Жажа.

Вболівальники «Пафоса» вважаються чи найгаласливішими на Кіпрі. Хоча слід уточнити, що зараз «Пафос» грає не на клубному стадіоні, який на реконструкції, а в Лімасолі, що в годині їзди. Проте, переконаний, що на «Альфамега-арені» буде багато фанів й підтримка 12 гравця «Пафосу» буде гарантована. Це динамівцям слід врахувати, – сказав Михайленко в інтерв'ю Sport.ua.