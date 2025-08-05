Колишній півзахисник Динамо та збірної України Роман Безус, що грав за кіпрську Омонію, поділився прогнозом на протистояння третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між киянами та Пафосом.

Я вважаю, що для мене «Динамо» є фаворитом цього протистояння. Так, «Пафос» в останньому сезоні став чемпіоном, в його складі є непогані футболісти, проте, у української команди хороші шанси пройти в наступний раунд.

Варто зазначити, що і кіпріоти грають не на своєму стадіоні в Пафосі, який не відповідає нормам УЄФА, а в Лімасолі. Але якщо відповідати на питання, то в принципі, для них не має значення домашня арена чи гостьова. До того ж у них в рідних стінах збирається невелика аудиторія.

В принципі, «Пафос» закономірно став чемпіоном Кіпру. У них, до речі, був непоганий шанс виграти і Кубок країни, але у фіналі вони по пенальті програли АЕКу.

Зазначу, що «Пафос» не був сильнішим за «Маккабі» в минулому раунді відбору. Так, у матчі-відповіді вони забили потрібний гол у першому таймі, але всю другу половину гри, діючи в більшості, оборонялися.

Якщо «Динамо» зможе взяти м'яч під контроль, особливо в середині поля, то великих проблем виникнути не повинно. Але якщо кияни загрузнуть у боротьбі, то «Пафос» зможе нав'язати свою гру з швидкими флангами і силовим швидким нападником, який вміє замикати передачі. Рахунок? Я не фахівець у цьому питанні 😁. Поставлю на перемогу «Динамо» у два м'ячі, – повідомив Безус в інтерв'ю Sport.ua.