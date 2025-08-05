Колишній тренер Минаю та ЮКСА Микола Цимбал поділився очікуваннями від протистояння третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та кіпрським Пафосом.

Порадив би киянам дуже серйозно віднестися до опонента. Не варто «Пафос» передчасно ховати. Це збалансована, організована команда, в якій кожен виконавець чітко знає свій маневр. В кіпріотів немає проблемних позицій на відміну від «Динамо», захисникам якого бракує стабільності.

«Пафос» не можна назвати командою свого поля, взявши на озброєння тактичну схему 4-4-2, «містяни» намагаються не віддавати ініціативу, в них активні фланги. Ще одним з «козирів» є досвід футболістів, деякі з них встигли пограти в серйозних чемпіонатах. В «Пафоса» – кваліфікований керманич – іспанець Хуан Карлос Карседо, який впродовж багатьох років був асистентом легендарного Унаї Емері.

Динамівцям слід бути готовими до чіпкої гри «Пафоса» в середньому блоці, вмілим підбиранням, а також врахувати те, що в Лімассолі, де пройде матч-відповідь – вологий клімат й важко дихати. Наразі вважаю, що шанси в суперників – рівні, – сказав Цимбал в інтерв'ю Sport.ua.