Відомий тренер дав пораду Динамо напередодні матчу з Пафосом: «Варто навчитися грати, як Шахтар»
Експерт висловив свою думку
25 хвилин тому
Український тренер Олег Федорчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» заявив, що Динамо потрібно покращувати свою гру в обороні та на стандартах.
«Які на сьогодні якісь слабкі місця у грі Динамо? Ну, перш за все – це гра в обороні. Особливо на стандартних положеннях. Ми бачили, що у попередніх матчах, де Динамо мало суцільну перевагу, воно все одно давало шанси супернику. Це клас команди.
Краще виграти з перевагою у два чи один м’яч, але без жодного моменту біля своїх воріт. Бо в іншому випадку зустріч перетворюється на лотерею, у якій можна як виграти, так і програти. Тому захист, захист і ще раз захист.
Варто навчитися грати дуже уважно до кінця та без помилок, як це робить Шахтар. Навіть у поєдинках, які не мали значення, вони все одно грали на нуль. Це дуже показово.
Хотілося б більшого й від флангових гравців. Трохи вони просідають й не дуже впевненні».
Перший матч Динамо – Пафос пройде 5 серпня о 21:00 за київським часом.
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