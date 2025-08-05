Український тренер Олег Федорчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» заявив, що Динамо потрібно покращувати свою гру в обороні та на стандартах.

«Які на сьогодні якісь слабкі місця у грі Динамо? Ну, перш за все – це гра в обороні. Особливо на стандартних положеннях. Ми бачили, що у попередніх матчах, де Динамо мало суцільну перевагу, воно все одно давало шанси супернику. Це клас команди.

Краще виграти з перевагою у два чи один м’яч, але без жодного моменту біля своїх воріт. Бо в іншому випадку зустріч перетворюється на лотерею, у якій можна як виграти, так і програти. Тому захист, захист і ще раз захист.

Варто навчитися грати дуже уважно до кінця та без помилок, як це робить Шахтар. Навіть у поєдинках, які не мали значення, вони все одно грали на нуль. Це дуже показово.

Хотілося б більшого й від флангових гравців. Трохи вони просідають й не дуже впевненні».