Експрезидент ПФЛ, президент Української Військової Ліги Святослав Сирота висловив обурення після того, як Желько Любенович в інтерв'ю озвучив причини свого відходу з Ворскли, заявивши про тиск і погрози з боку футбольних агентів.

«Це вже не просто скандальне інтерв'ю. Це - ганьба. Желько Любенович каже, що отримував такі серйозні погрози від агентів, що мусив покинути країну. Це не вуличні розбірки і не «смажені» новини. Це люди з ліцензіями, які мають право працювати у футболі. Вони - частина системи. Якщо те, що сказано в інтерв'ю - правда, ці «агенти» не повинні більше жодного дня мати стосунок до футболу. І до спорту взагалі. Це має бути розслідувано. Публічно. Відкрито. З висновками. Я звернуся до Комісії чесної гри УАФ і до Національної платформи доброчесності спорту», - написав Сирота на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що офіційної реакції від полтавського клубу на заяви колишнього наставника поки що не надходило. Тим часом на його місце було призначено Олександра Бабича, який уже приступив до роботи і намагається працювати у звичному режимі.