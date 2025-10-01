Павло Василенко

Колишній президент ФК Барселона Хосеп Марія Бартомеу опинився під прицілом іспанських прокурорів. Йому та кільком ексдиректорам клубу закидають неправомірні фінансові операції, здійснені у період з 2015 по 2019 роки.

У судових документах йдеться, що Бартомеу порушив обов’язки «сумлінності та лояльності», чим завдав «шкоди клубу». Звинувачення стосуються так званих прихованих комісійних, зокрема трансферу бразильця Малкома з Бордо у 2018 році, який обійшовся Барселоні більш ніж у 40 млн євро.

Серед інших спірних справ – контракт із Неймаром та грандіозний проект Espai Barça, що передбачав реконструкцію «Камп Ноу» та його околиць.

Розслідування ініціював чинний президент Жоан Лапорта, який доручив незалежним слідчим перевірити діяльність попереднього керівництва. На основі їхнього звіту у справу втрутилася прокуратура.

Клуб нині потерпає від фінансової кризи, спричиненої трансферами часів Бартомеу. Тоді на Дембеле, Коутінью та Грізманна було витрачено понад 400 млн євро.

Адвокати Бартомеу наполягають: попри ймовірні управлінські прорахунки, доказів особистого збагачення їхній підзахисний не мав.