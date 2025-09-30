Топ-функціонер Барселони: «Ми ніколи не цікавилися цією зіркою»
Деку заявив, що Барселона не цікавилася Ніко Вільямсом
близько 9 годин тому
Спортивний директор Барселони Деку спростував чутки про те, що каталонський клуб виявляв інтерес до вінгера збірної Іспанії Ніко Вільямса.
«Ми ніколи не полювали за Ніко Вільямсом. Це його агент неодноразово звертався до нас, а не ми до нього. «Атлетік» повинен запитати його агента. Він навіть не відповідав профілю, який ми шукали... Просто послухайте», – сказав Деку для Фабріціо Романо.
У нинішньому сезоні Ла Ліги 23-річний гравець уже відзначився одним забитим м'ячем та однією результативною передачею у трьох поєдинках за басків. Нагадаємо, що влітку у ЗМІ активно обговорювалася можлива спроба Барселони підписати талановитого футболіста.
Раніше повідомлялося, що Хаві готовий очолити топклуб АПЛ.