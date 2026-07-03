Після провалу на ЧС-2026 Нагельсманн залишає збірну Німеччини за мільйонну компенсацію
Вже відомо, хто може очолити німецьку команду
15 хвилин томуПідписатися в
Юліан Нагельсманн вирішив піти з посади головного тренера збірної Німеччини. Натомість він отримає значну вихідну компенсацію, повідомляє Bild .
Збірна Німеччини вибула з цьогорічного чемпіонату світу у 1/16 фіналу, програвши Парагваю в серії пенальті.
Нагельсманн одразу після матчу заявив, що не збирається йти у відставку. Він хотів продовжити тренувати команду в Лізі націй та кваліфікації Євро-2028.
Однак зараз ситуація змінилася. У п'ятницю вранці німецькі ЗМІ повідомили про відставку тренера.
Як повідомляє Bild, Нагельсманн досяг угоди з DFB. Його контракт буде розірвано за взаємною згодою. Тренер отримає значну компенсацію за дострокове розірвання контракту –близько семи мільйонів євро.
DFB хоче призначити Юргена Клоппа головним тренером збірної Німеччини. З екснаставником Ліверпуля вже встановлено контакт, у контракті якого з Red Bull є спеціальний пункт, що дозволяє йому залишити нинішню посаду в компанії заради національної збірної.