Павло Василенко

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевич продовжить свою кар'єру в Польщі. Хорватський фахівець підписав контракт з Відзевом.

Польський клуб підписав дворічний контракт з 51-річним хорватським фахівцем.

Дебютувати на чолі Відзева Йовічевич зможе вже у п'ятницю, 17 жовтня. Саме тоді його нова команда прийматиме Радомяк в рамках 12-го туру польської Екстракляси.

В Україні хорват вже працював з трьома клубами: Карпатами (2014-2015), Дніпром-1 (2020-2020) та Шахтарем (2022-2023).

Разом з донеччанами Йовічевич ставав чемпіоном України в сезоні 2022/23, після чого був звільнений з клубу.

Останнім місцем роботи фахівця був болгарський Лудогорець, який він покинув влітку 2025 року.