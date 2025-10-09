Колишній наставник Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат Ігор Йовічевич може невдовзі повернутися до тренерської діяльності. За даними турецького видання Fotomac, хорват входить до кандидатів на посаду головного тренера Кайсеріспора.

Турецький клуб нещодавно розлучився з Маркусом Гіздолом через незадовільні результати і зараз активно шукає спеціаліста, здатного стабілізувати команду. Серед претендентів також є Марк Салатович, помічник Тіма Якировича в англійському Халл Сіті.

Нагадаємо, Йовічевіч покинув Шахтар влітку 2023 року. Пізніше він короткий час працював у Саудівській Аравії з Аль-Раєдом, а потім очолював Лудогорець, який залишив улітку 2025 року.

Після восьми турів Суперліги Кайсеріспор займає 17-е місце, маючи лише 5 очок в активі.

Раніше повідомлялося, що Йовічевич може очолити Динамо.