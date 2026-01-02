Головний тренер Тоттенгема Томас Франк підбив підсумки матчу 19 туру АПЛ проти Брентфорда (0:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

Я думаю, позитивним є те, що Брентфорд добре показує себе вдома, і це потрібно поважати, перемігши Ліверпуль, МЮ, Ньюкасл, Віллу, зігравши внічию з Челсі і не давши їм багато шансів. У них було всього 7 ударів. Я думаю, що це дуже, дуже сильна захисна гра.

Я вважаю, що четвірка захисників зіграла чудово, вся команда зіграла чудово, особливо Мікі та Ромеро, які дуже добре зіграли з Тіаго та Шаде. Негативом є кількість невимушених помилок.

Це той момент, коли ти можеш зробити занадто багато невимушених помилок, які потім забирають вісім, дев'ять, можливо, хороших напівпереходів, де ти не потрапляєш у хороші позиції. А потім, коли ми були там, нам не вистачило гостроти в цей день, - пояснив Франк.