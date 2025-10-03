Тренер збірної України назвав причину вильоту з Євро у півфіналі
«Синьо-жовті» вели в рахунку в матчі з іспанцями, проте програли у три м'ячі
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України U-19 з футзалу Ігор Москвичов поділився думками щодо поразки його підопічних у результативному півфіналі юнацього Євро-2025 проти однолітків з Іспанії (4:7). Слова фахівця передає пресслужба АФУ.
Вітаю збірну Іспанії з заслуженою перемогою. Адже вони були швидшими, користувалися нашими помилками та забивали мʼячі.
Україна завжди славилася вмінням вигравати єдиноборства, швидкими переходами з оборони в атаку, але сьогодні було навпаки. Ми програли, тому що повільніше рухалися та приймали рішення.
У груповому раунді команда Ігоря Москвичова розгромила Молдову (7:0), поступилася Португалії (0:4) та обіграла Італію (2:0). Завдяки цим результатам українці посіли друге місце у групі А й вийшли до півфіналу, де припинили боротьбу.