Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився про чутки про зацікавленість вінгером Антуаном Семеньйо з боку Манчестер Сіті. Його слова наводить ESPN.

Чим більше матчів Антуан зможе зіграти за нас, тим краще. Якщо він зможе грати за нас роками, це буде набагато краще! Якщо не роками, то місяцями. Якщо він зможе грати лише тижнями, то нехай буде тижнями, але чим більше часу він гратиме за нас, тим краще для нас.

Антуан - дуже важливий гравець для нас, і навіть у таких матчах, як проти Сандерленда, де він, мабуть, не грав добре, він завжди становить загрозу для суперника, забиваючи голи та віддаючи паси.

Звичайно, я не хочу його втрачати. Це цілком зрозуміло, але є ситуації, які не залежать від мене. Він зможе знову грати проти «Челсі», а потім і в наступному матчі, і я сподіваюся, що він буде грати з нами набагато більше, - зізнався Іраола.