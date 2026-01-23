Спортивний оглядач Лоран Перрен підбив підсумки поразки ПСЖ від лісабонського Спортингу з рахунком 1:2 у поєдинку сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Журналіст окремо зупинився на грі центрального захисника паризького клубу Іллі Забарного. За його оцінкою, український футболіст на даний момент не відповідає тим фінансовим очікуванням, які супроводжували його перехід до команди.

«Останній матч ПСЖ (в Лізі чемпіонів) програв через свій захист та воротаря, починаючи із Забарного і закінчуючи Шевальє. Луїс Енріке не раз казав, що його непокоїть саме захист. Якщо говорити про Забарного, якого придбали за 63 мільйони євро з Борнмута... Ми підіб'ємо підсумки наприкінці сезону, але поки що здається, що він не коштує цих грошей», - зізнався Перрен для Le Parisien.

У поточному сезоні Забарний взяв участь у 23 матчах ПСЖ у всіх змаганнях та відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше повідомлялося, що одноклубник Забарного під слідством.