Відомий в минулому англійський нападник Боббі Замора завітав на подкаст зіркового в англійських низах Адебайо Акінфенви, в якому розповів про матчі з Шахтарем в Лізі Європи, у яких брав участь.

Шахтар, який був діючим володарем Кубка УЄФА в той час, не зміг пройти лондонців у раунді плей-офф новоствореної Ліги Європи.

У них був Вілліан, був Фернандіньо, у них були божевільні гравці в команді. І досі, той матч на «Крейвен Коттедж», я не думаю, що я коли-небудь бачив команду, яка б так добре володіла м’ячем. Це було схоже на комп’ютерну гру. Саме так вони будували свою команду: четверо захисників, голкіпер - східноєвропейці, а потім попереду, в півзахисті, лише південноамериканці. Це був божевільний мікс, але той матч ми виграли 2:1, - розповів Замора.

Замора разом з Фулгемом дійшов до першого фіналу ЛЄ, в якому команда Роя Ходжсона поступилась Атлетіко (1:2).

