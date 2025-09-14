У рамках п'ятого туру УПЛ 2025/26 відбувся матч між Металістом 1925 та донецьким Шахтарем. Зустріч відбулася на Центральному стадіоні в Житомирі та завершилася внічию 1:1.

На 21-й хвилині донецька команда вийшла вперед завдяки точному пенальті Артема Бондаренка. Харківський клуб зрівняв рахунок на 85-й хвилині, коли гол забив Іван Калюжний.

Після матчу спортивний директор Шахтаря Даріо Срна опублікував у Instagram-stories пост, у якому поставив під сумнів легітимність голу Металіста 1925.

Очевидно, хорват натякав на можливий офсайд одного з гравців харківської команди, який перекривав огляд воротарю Шахтаря Дмитру Різнику.