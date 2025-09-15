Журналіст Володимир Звєров висловився про суперечливі епізоди матчу 5 туру УПЛ між Металістом 1925 та Шахтарем (1:1).

УАФ оприлюднила перемовини головного арбітра Деревинського та арбітра VAR Романова у двох спірних епізодах матчу Шахтаря з Металістом 1925. Перша ситуація стосувалася пенальті. Там Романов погодився з Деревинським, що потрібно призначати 11-метровий, коли Мартинюк підкотився під Аліссона. Як на мене, епізод спірний, адже після того, як Мартинюк виконав підкат, Аліссон зробив рух ногою в його бік. Контакт був, і я розумію аргументи тих, хто вважає, що це пенальті.

Але хочу підійти до цієї ситуації з іншого боку. На цьому стадіоні в Житомирі проходив матч Кубка України, де я працював. Тоді використовували 12–13 камер. Тож у мене є питання до УАФ: чи можна в таких центральних поєдинках встановлювати більше камер, щоб було більше ракурсів? У цьому плані я хотів би заступитися за арбітрів у подібних ситуаціях».