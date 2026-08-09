Павло Василенко

Колишнього півзахисника донецького Шахтаря Жадсона заарештували в суботу в бразильському місті Камбе, штат Парана. 42-річного ексфутболіста підозрюють у домашньому насильстві та нанесенні тілесних ушкоджень партнерці. Про це повідомляє GE.

За словами правоохоронців, Жадсона затримали безпосередньо на місці події після звернення жінки до поліції. Вона заявила, що під час сварки чоловік схопив її за шию обома руками та намагався задушити.

За словами потерпілої, після інциденту на її шиї залишилися сліди. Також жінка повідомила правоохоронцям про інші подібні випадки, однак раніше до поліції не зверталася.

Жадсон свою провину заперечив. У своїх свідченнях колишній футболіст заявив, що між подружжям сталася сварка, назвавши її звичайним сімейним конфліктом. Правоохоронці висунули йому звинувачення у нападі та наклепі щодо жінки.

Жадсон завершив професійну кар’єру у 2022 році. Найуспішніший період його футбольного шляху пов’язаний із донецьким Шахтарем, за який бразилець виступав із 2005-го до 2011 року.

За шість років у складі «гірників» Жадсон провів 273 матчі, забив 64 голи та віддав 42 результативні передачі. Разом із донецькою командою він виграв Кубок УЄФА, п’ять чемпіонатів України, два Кубки України та Суперкубок.

Після повернення до Бразилії Жадсон виступав за Сан-Паулу та Корінтіанс. У складі останнього він двічі ставав чемпіоном Бразилії.

На міжнародному рівні колишній хавбек Шахтаря також захищав кольори збірної Бразилії. У 2013 році він разом із національною командою виграв Кубок конфедерацій.