Павло Василенко

Віцепрезидент бразильського Греміо Рафаель Ліма підтвердив, що донецький Шахтар був єдиним клубом, який зробив офіційну пропозицію щодо 18-річного півзахисника Габріеля Мека.

За словами функціонера, інших конкретних пропозицій щодо футболіста наразі не надходило.

«Мек отримав пропозицію від Шахтаря. Окрім цього, більше нічого не було. Щойно надійде пропозиція, яка відповідатиме інтересам як Греміо, так і гравця, угода відбудеться. Наразі Мек залишається з нами», – заявив Ліма у коментарі ESPN.

Таким чином, бразильський клуб поки не готовий відпускати свого молодого таланта, якщо не отримає фінансово вигідних умов.

У поточному сезоні Мек уже провів 32 матчі за Греміо в усіх турнірах. На його рахунку три забиті м’ячі та дві результативні передачі.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 30 червня 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість 18-річного бразильця наразі оцінюється у 16 мільйонів євро.