Матч ЧС-2026 Франція — Норвегія опинився під загрозою зриву через негоду
Синоптики прогнозують небезпечні грози на п'ятницю, 26 червня
близько 3 годин томуПідписатися в
Матч третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Норвегії, запланований на 26 червня, може бути відкладений або перерваний. Зустріч має відбутися на стадіоні Джиллетт у Фоксборо. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.
Метеорологічна служба США попередила про наближення грозового фронту з потенційно небезпечними погодними умовами в районі проведення гри цієї п'ятниці. За чинним безпековим протоколом ФІФА, у разі грози поєдинок зупинять.
Раніше на поточному Мундіалі через аналогічні причини вже відкладали матч групової стадії між Францією та Іраком у Філадельфії — тоді старт гри затримали на кілька годин.
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