Денис Сєдашов

Матч третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Норвегії, запланований на 26 червня, може бути відкладений або перерваний. Зустріч має відбутися на стадіоні Джиллетт у Фоксборо. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Метеорологічна служба США попередила про наближення грозового фронту з потенційно небезпечними погодними умовами в районі проведення гри цієї п'ятниці. За чинним безпековим протоколом ФІФА, у разі грози поєдинок зупинять.

Раніше на поточному Мундіалі через аналогічні причини вже відкладали матч групової стадії між Францією та Іраком у Філадельфії — тоді старт гри затримали на кілька годин.

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