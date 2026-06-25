Денис Сєдашов

Президент США Дональд Трамп заявив, що чемпіонат світу-2026 з футболу, який цими днями спільно приймають Сполучені Штати, Мексика та Канада, демонструє безпрецедентні фінансові та медійні показники. Слова наводить USA TODAY.

Американський лідер відзначив успішну співпрацю з керівництвом ФІФА, а також підтримав національну команду США перед черговим поєдинком на Мундіалі.

Як ви знаєте, в останні кілька тижнів Америка з гордістю приймає чемпіонат світу — 2026. І він встановлює рекорди відвідуваності, телевізійні рекорди, яких раніше не було. Хто б міг подумати, що це станеться! Кажуть, це не головний для нас вид спорту, але це відбувається. І я хочу привітати мого друга — президента ФІФА Джанні Інфантіно. З ним чудово працювати. Він дуже задоволений, постійні рекорди, наче кожен день проходить Супербоул. І я знаю, що всі приєднаються до мене і побажають успіху збірній США в матчі з Туреччиною в Лос-Анджелесі. Вони чудово справляються. Дональд Трамп

Офіційно. ФІФА ухвалила рішення щодо вручення трофею ЧС-2026 Трампом.