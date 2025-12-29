Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері підбив підсумки матчу 18 туру АПЛ проти Челсі (2:1). Його слова наводить ВВС.

Ми зберігали той самий план на гру, що і в першому таймі, але в першому таймі вони грали фантастично. Вони домінували. Нам було нелегко заволодіти м'ячем.

Ми захищалися низьким блоком, ми захищаємося добре. Ми майже не допускали кутових біля своїх воріт – ми допустили тільки один кутовий, і вони забили. Але нам потрібно було проявити пристрасть і постаратися зберегти стійкість, і ми говорили про це після першого тайму в роздягальні, - розповів Емері.