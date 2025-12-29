Ганський нападник Антуан Семеньйо став одним із головних відкриттів першої частини сезону в АПЛ. Його поєднання фізичної сили, високої швидкості та здатності діяти на різних позиціях зацікавило селекціонерів Манчестер Сіті. У клубі бачать у ньому футболіста, який здатний урізноманітнити атакуючу гру та нав'язати конкуренцію як на флангах, так і в центральній зоні.

Для Манчестер Сіті цей перехід сприймається як продуманий стратегічний хід. Команда Пепа Гвардіоли продовжує боротьбу відразу в кількох турнірах: чемпіонаті Англії, Лізі чемпіонів та Кубку країни, тому глибина складу стає ключовим фактором. Потенційний новачок може створювати тиск за рахунок дриблінгу та потужності, відкриваючи додаткові зони для Ерлінга Холанда.

Борнмут і Манчестер Сіті вже досягли повної угоди щодо суми трансферу, яка становитиме 65 мільйонів фунтів. Представники футболіста прибули до Манчестера, і зараз сторони обговорюють деталі особистого контракту, термін угоди та систему бонусів.

Очікується, що сам Антуан найближчим часом приєднається до агентів для проходження розширеного медичного обстеження, як тільки юридичні формальності будуть налагоджені. Якщо процес пройде без ускладнень, Манчестер Сіті офіційно оголосить про підписання Семеньйо протягом найближчих 48 годин. Цей трансфер може стати першим великим переходом до АПЛ у 2026 році, повідомляє Goal.com.

