Астон Вілла зазнала поразки в домашньому поєдинку 22-го туру АПЛ, поступившись Евертону з рахунком 0:1. Головний тренер бірмінгемців Унаї Емері висловив розчарування підсумковим результатом, але відзначив позитивні моменти виступу команди цього сезону.

«Хоча нам дуже потрібна була перемога, ця поразка викликає у нас фрустрацію, але ми приймаємо її, тому що проводимо дійсно фантастичний сезон. Сьогодні ми програли дуже сильній команді. Коли ми зустрічалися з ними у вересні, це був зовсім інший момент, але сьогодні ми програли і повинні це прийняти, продовжуючи працювати.

Я незадоволений тим, як ми програли цей матч, але повинен це визнати. Мені потрібно кілька годин, щоб відновити душевну рівновагу і продовжити роботу. Сезон у нас дійсно фантастичний, але сьогодні ми програли, нам потрібно це прийняти. Вітаю суперника», — сказав Емері.