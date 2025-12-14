Енріке оцінив перемогу ПСЖ над аутсайдером Ліги 1: «Нам було справді дуже важко»
Фахівець відзначив супротив Меца
36 хвилин тому
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував складну перемогу своєї команди у 16-му турі Ліги 1 над Мецом (3:2), зазначивши завзятий опір аутсайдера.
«Нам було справді дуже важко. Мец зіграв якісно, особливо у другому таймі. Вони пресингували до останньої хвилини. Коли на полі одночасно чотири-п’ять атакувальних гравців і заміни вимушені, ти втрачаєш баланс у центрі поля. Саме тому ми втратили контроль і рівновагу в другій частині тайму», – цитує Енріке видання Le Parisien.
Після цього туру Парі Сен-Жермен набрав 36 очок і продовжує лідирувати у чемпіонаті Франції. Відрив від Ланса становить два пункти, при цьому найближчий переслідувач парижан має матч у запасі.
