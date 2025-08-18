У стартовому турі чемпіонату Франції пройшов матч між Нантом та ПСЖ. Парижани здобули виїзну перемогу з мінімальним рахунком 1:0.

В основі гостей дебютував захисник збірної України Ілля Забарний, який нещодавно перейшов із англійського Борнмута. Після фінального свистка наставник паризької команди Луїс Енріке підбив підсумки зустрічі та відзначив виступ 22-річного гравця.

«Якщо мені потрібно оцінити своїх гравців, я вважаю, що ми провели якісний поєдинок. Наше завдання – покращувати футболістів і індивідуально, і колективно. Це моя мета як головного тренера. Це важливіше, ніж їхній фізичний стан.

Футболісти, яких ми підписали під час літнього трансферного вікна, принесуть багато користі в новому сезоні. І Забарний, і Люка Шевальє зіграли на найвищому рівні. Ми добре їх знаємо і вважаємо, що вони покращать нашу команду. Це був їх перший матч, тому ми спокійні і впевнені у своїх силах.

Після приходу Забарного та Шевальє у нас з'явилося більше варіантів. Ми будемо намагатись ставати краще», – підсумував Енріке.