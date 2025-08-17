Павло Василенко

Сьогодні у першому турі Ліги 1 ПСЖ зіграє на виїзді з Нантом. Головний тренер паризької команди Луїс Енріке оголосив стартовий склад на цю гру.

Український захисник Ілля Забарний зіграє з перших хвилин. Цей матч стане дебютним для центрбека у складі ПСЖ.

ПСЖ: Шевальє, Заїр-Емері, Забарний, Бералдо, Лукас Ернандес, Руїс, Вітінья, Лі Кан Ін, Мбайє, Гонсалу Рамуш, Барколя.

Матч Нант – ПСЖ розпочнеться о 21:45 за київським часом.