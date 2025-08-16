У Франції повідомили, як Забарний ставиться до російського голкіпера ПСЖ
Українець не збирається змінювати свою позицію
близько 1 години тому
Фото - ФК ПСЖ
Новачок ПСЖ Ілля Забарний повністю ігнорує росіянина Матвія Сафонова, який поки ще перебуває з ним в одній команді.
За інформацією порталу Sport.fr, комунікація українського захисника з росіянином в паризькому клубі зведена до нуля.
Цікаво, що Забарний підписався у соціальних мережах на всіх своїх нових одноклубників, окрім Сафонова.
Декілька днів тому українець підписав п'ятирічний контракт з ПСЖ. За Забарного французький клуб сплатив англійському Борнмуту 63 мільйони євро.
У першому турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді зіграє проти Нанту.
Поєдинок заплановано на завтра, 17 серпня, початок гри о 21:45 за київським часом.
