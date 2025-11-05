Компані оцінив перемогу Баварії в меншості над ПСЖ в Лізі чемпіонів
Головний тренер мюнхенців поділився своїми думками
32 хвилини тому
Французький ПСЖ та німецька Баварія провели матч Ліги чемпіонів на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі. У першому таймі дубль Луїса Діаса вивів мюнхенців уперед, проте незадовго до перерви форварда вилучили з поля за грубий фол. Після перерви Жоау Невеш зумів скоротити відставання ПСЖ, але Баварія, незважаючи на гру вдесятьох, утримала перемогу з рахунком 2:1, завдяки надійній грі Мануеля Нойєра.
Головний тренер німецької команди Венсан Компані після зустрічі поділився своїми враженнями від матчу.
«Ми знали, що здатні це зробити. Потрібно залишатися спокійними, але це дає нам упевненість. У суботу ми провели ротацію складу, і команда добре відреагувала.
Нам довелося захищатися вдесятьох, і команда знову відповіла, що показує – ми здатні адаптуватися, щоб досягти результату».