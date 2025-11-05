Французький ПСЖ та німецька Баварія провели поєдинок Ліги чемпіонів на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі. Дубль Луїса Діаса забезпечив перевагу мюнхенцям вже в першому таймі, однак сам гравець був вилучений з поля після грубого порушення перед перервою.

У другій половині зустрічі Жоау Невеш скоротив відставання для парижан, але Баварія, незважаючи на гру вдесятьох, зуміла втримати перемогу з рахунком 2:1 завдяки впевненій грі Мануеля Нойєра.

Після матчу нападник ПСЖ Хвіча Кварацхелія поділився своєю думкою про зустріч.