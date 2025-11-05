Лідер ПСЖ — після поразки від Баварії: «Вони добре захищалися проти нас»
Кварацхелія прокоментував поразку в матчі з Баварією
близько 1 години тому
Французький ПСЖ та німецька Баварія провели поєдинок Ліги чемпіонів на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі. Дубль Луїса Діаса забезпечив перевагу мюнхенцям вже в першому таймі, однак сам гравець був вилучений з поля після грубого порушення перед перервою.
У другій половині зустрічі Жоау Невеш скоротив відставання для парижан, але Баварія, незважаючи на гру вдесятьох, зуміла втримати перемогу з рахунком 2:1 завдяки впевненій грі Мануеля Нойєра.
Після матчу нападник ПСЖ Хвіча Кварацхелія поділився своєю думкою про зустріч.
«Баварія дуже сильна. Навіть граючи вдесятьох, вони добре захищалися проти нас. У нас були моменти, але цього виявилося недостатньо. Мануель Нойєр? Для мене він – легенда спорту. Завжди особливо грати проти нього».
Поділитись
Матеріали по темі
ПСЖ і Баварія лідирують у лізі ЛЧ перед четвертим туром – сьогодні у них матч між собою
близько 21 години тому