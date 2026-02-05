Іспанський тренер Луїс Енріке, який зараз працює у ПСЖ, де грає український захисник Ілля Забарний, може очолити мадридський Реал. Про це повідомляє Speedline.

Як повідомляє джерело, влітку 55-річний фахівець розглядається як можлива заміна для Альваро Арбелоа, якому гравці команди не довіряють на постійній основі. Кандидатура Енріке входить до пріоритетних для керівництва мадридського гранда.

На даний момент Реал йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 54 очки і поступаючись Барселоні лише одним пунктом. У 1/16 фіналу Ліги чемпіонів команда Арбеоли зустрінеться із Бенфікою.

Раніше повідомлялося, що Реал сумнівається щодо майбутнього Карвахаля.