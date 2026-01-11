Енріке зробив заяву щодо небажання Дембеле продовжити контракт з ПСЖ: «Це маячня»
близько 2 годин тому
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував чутки про те, що Усман Дембеле нібито не збирається продовжувати контракт з клубом.
«Маячня. Це лише чутки, навколо ПСЖ завжди ходять чутки. Ми до цього звикли. Це приватна інформація, і так воно залишиться. Існує багато фейкових новин. Ви можете вважати це важливим, щоб дестабілізувати гравців та команду, але нічого подібного не станеться. Переговори – це нормально, але вони залишаються конфіденційними. Ми знаємо, чого хочемо, і це найголовніше.
Ми спокійні та зібрані, як завжди. Зазвичай проблеми потрібно вирішувати на полі, але зараз люди намагаються дестабілізувати нас поза полем за допомогою подібних фейкових новин. Але це не має нічого спільного з реальністю», – заявив Енріке.
Цього сезону Дембеле провів 18 матчів у всіх турнірах, забив шість голів і зробив чотири результативні передачі. Крім того, він став володарем Золотого м'яча, отримав нагороду The Best та був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону 2024/25.