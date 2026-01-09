Парі Сен-Жермен залишається беззаперечним володарем Суперкубка Франції протягом понад десятиліття. Починаючи з 2013 року трофей майже завжди опиняється в руках парижан — вони здобули його в 12 із 13 сезонів.

Єдиний збій у цій серії стався у 2021 році, коли Лілль сенсаційно обіграв ПСЖ у Тель-Авіві з рахунком 1:0 і вперше у своїй історії виграв Суперкубок країни.

Напередодні команда Луїса Енріке знову підтвердила свою перевагу, здолавши Марсель у фіналі. Основний час зустрічі завершився бойовою нічиєю 2:2, а в серії післяматчевих пенальті точнішими були парижани — 4:1.