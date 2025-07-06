Епіцентр з Кам’янеця-Подільського здобув мінімальну перемогу у товариському матчі проти хмельницького Поділля. Підопічні Сергія Нагорняка провели другий спаринг на літньому тренувальному зборі.

У першому таймі команди не забили, хоча Епіцентр володів перевагою. На 71-й хвилині вийшов на заміну Андрій Ляшенко та реалізував пенальті, принісши своїй команді перемогу. Наприкінці зустрічі Епіцентр залишився у меншості після вилучення Гліба Савчука, однак зберіг мінімальну перевагу.

Для Епіцентра це друга перемога на зборах. Раніше команда розгромила вінницьку Ниву з рахунком 4:0.

Епіцентр за підсумками минулого сезону став переможцем Першої ліги та здобув пряму путівку в УПЛ. Домашні матчі у першій частині нового сезону команда проводитиме у Тернополі.

У своєму дебютному матчі на рівні УПЛ Епіцентр зустрінеться з донецьким Шахтарем. Базова дата старту нового чемпіонату України – 2 серпня.

Контрольний матч

Епіцентр (Кам’янець-Подільський) – Поділля (Хмельницький) – 1:0 (0:0)

Гол:

71’ Ляшенко (пен.)