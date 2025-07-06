Епіцентр мінімально здолав Поділля у контрольному матчі
Перемогу кам'янчанам приніс пенальті Ляшенка
близько 2 годин тому
Епіцентр з Кам’янеця-Подільського здобув мінімальну перемогу у товариському матчі проти хмельницького Поділля. Підопічні Сергія Нагорняка провели другий спаринг на літньому тренувальному зборі.
У першому таймі команди не забили, хоча Епіцентр володів перевагою. На 71-й хвилині вийшов на заміну Андрій Ляшенко та реалізував пенальті, принісши своїй команді перемогу. Наприкінці зустрічі Епіцентр залишився у меншості після вилучення Гліба Савчука, однак зберіг мінімальну перевагу.
Для Епіцентра це друга перемога на зборах. Раніше команда розгромила вінницьку Ниву з рахунком 4:0.
Епіцентр за підсумками минулого сезону став переможцем Першої ліги та здобув пряму путівку в УПЛ. Домашні матчі у першій частині нового сезону команда проводитиме у Тернополі.
У своєму дебютному матчі на рівні УПЛ Епіцентр зустрінеться з донецьким Шахтарем. Базова дата старту нового чемпіонату України – 2 серпня.
Контрольний матч
Епіцентр (Кам’янець-Подільський) – Поділля (Хмельницький) – 1:0 (0:0)
Гол:
71’ Ляшенко (пен.)