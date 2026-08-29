Епіцентр на виїзді розгромив Кудрівку, дубль оформив Сидун
Команда Сергія Нагорняка здобула три очки
Фото - ФК Епіцентр
У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги Кудрівка у Рівному приймала Епіцентр. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 3:0.
Дубль оформив Вадим Сидун, а ще один м’яч забив Рохас. Варто відзначити, що три асисти зробив Артем Козак.
Наразі Кудрівка посідає 12-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши два очки. Епіцентр піднявся на третю позицію з сімома балами.
УПЛ, 4-й тур
Кудрівка – Епіцентр – 0:3
Голи: Сидун, 36, 75, Рохас, 78.