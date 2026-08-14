Сергій Разумовський

У третьому турі української Прем'єр-ліги Епіцентр на власному полі не зміг здолати Верес. Матч у Кам’янці-Подільському завершився без забитих м’ячів – 0:0.

Обидві команди підходили до очного протистояння після поразок від українських грандів. Епіцентр у попередньому турі зустрічався із Шахтарем і поступився донецькому клубу з рахунком 0:2. Верес, своєю чергою, приймав київське Динамо та був дуже близьким до здобуття очка, однак пропустив вирішальний м’яч на останніх хвилинах – 1:2.

У матчі проти рівнян господарі одразу спробували заволодіти ініціативою. Епіцентр частіше контролював м’яч, активніше просувався до штрафного майданчика суперника та регулярно завершував атаки ударами. Загалом команда з Кам’янця-Подільського завдала близько півтора десятка ударів по воротах Вереса.

Однак кількість моментів не перетворилася на якість. Жоден із ударів господарів не став результативним, а воротар Вереса Горох діяв надійно та не дозволив супернику відкрити рахунок. Рівняни в обороні витримали тиск і зуміли зберегти свої ворота недоторканними.

Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию. Для Вереса це перше набране очко в новому сезоні. Завдяки цьому результату рівняни залишили зону вильоту.

Епіцентр після трьох турів має чотири очки та випереджає київське Динамо, в активі якого три бали. Водночас столичний клуб зіграв на два матчі менше, тому його турнірне становище ще може змінитися.

УПЛ, третій тур

Епіцентр– Верес 0:0

Епіцентр: Федотов, Кирюханцев (Горін, 77), Репай, Коч, Климець, Таварес (Евпак, 78), Миронюк (Себеріо, 73), Козак (Нене, 66), Рохас, Сидун, Сіфуентес.

Верес: Горох, Вовченко, Харатін, Ціпот, Стамуліс, Шарай (Багрій, 69), Баран (Протасевич, 69), Чечер (Нійо, 56), Гонсалвеш, Фабрісіо (Видрич, 90+2), Блер.

Попередження: Стамуліс 22, Чечер 40, Ціпот 54, Харатін 90+1 – Кирюханцев 28