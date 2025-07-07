Епіцентр офіційно підписав вихованця Динамо
Футболіст змінив клуб
близько 2 годин тому
Фото: ФК Епіцентр
Епіцентр офіційно оголосив про підписання українського півзахисника Дениса Янакова. Про деталі контракту з 26-річним хавбека не повідомляється.
Перехід відбувся на правах вільного агента після закінчення дії контракту гравця з одеським Чорноморцем.
Янаков розпочав свій шлях професіонального футболіста у київському Динамо, граючи за команди U-19 та U-21. Далі було виступи за київський Арсенал, Зорю, Інгулець, Полісся, Верес та Чорноморець.
Поділитись