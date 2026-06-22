Павло Василенко

Пресслужба Епіцентра повідомила про підписання контракту з албанським центральним захисником Серьяном Репаєм.

Для Репая Епіцентр став першим закордонним клубом, раніше він виступав тільки за албанські команди (Влазнія, Аполонія і Вора). Умови угоди офіційно не повідомляються.

25-річний Репай в минулому сезоні віддав одну результативну передачу в 34 матчах за Вору. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість захисника в 250 тисяч євро.

Епіцентр, який проводив дебютну кампанію на рівні Української Прем'єр-ліги, зайняв підсумкове 10-те місце з 32 очками і зберіг прописку в еліті.